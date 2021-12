Er wordt hier op dit moment meer vuurwerk afgestoken in mijn buurt dan toen er nog geen verbod was 2 jaar geleden. En idd veel zwaarder. Of dat betekent dat het uit de hand gaat lopen geloof ik niet meteen, mensen hebben een uitlaatklep nodig inmiddels, in België is het woord van het jaar ‘knal drang’, en dat refereert niet naar vuurwerk maar naar het zin hebben in het normale leven en een feestje. De avond is nog niet om, we gaan het zien. Hoop dat we ons kunnen gedragen met z’n allen en laten zien dat we ondanks verboden op een verantwoorde manier een feest kunnen vieren, dat zou de dikste middelvinger zijn.