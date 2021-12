Nou mensen. Weten we eindelijk hoe het komt dat al dat schorriemorrie dat Marion Koopmans en Sigrid Kaag een bedreigde Kerst toewenst nog niet veilig achter slot en grendel zit. De computers van onze Officiers van Justitie zijn kapot. "Door technische problemen kunnen meer dan duizend werknemers – dat is ongeveer een op de vier personeelsleden van de organisatie – „hun werk nagenoeg niet uitvoeren”." Misschien dat er daarom recent geen tekenfilmpjes over de vrijheid van meningsuiting, sorryvideo's van Ismail Ilgün en/of apologieën van de bedreigende laptopjattende oprichter van Omroep Zwart zijn verschenen. "Aanklagers, die alleen anoniem willen reageren, klagen dat door problemen met de P-schijf „er stukken weg zijn”. Sommige aanklagers melden dat ze hun mailarchief kwijt zijn. Ze weten niet meer met wie ze over een strafzaak communiceerden. „De storingen zijn bloedirritant”, aldus een werknemer. De huidige computerproblemen hebben volgens het OM niets te maken met het beveiligingslek dat recentelijk is ontdekt in wereldwijd gebruikte software. Een woordvoerder van het OM zegt niet te willen antwoorden op de vraag of de problemen wellicht veroorzaakt zijn door een hackaanval." Het is maar goed dat we binnenkort dankzij ons nieuwe kabinet met nieuw elan geen misdaad meer hebben, anders was dit een serieus probleem voor de nationale veiligheid geweest. Benieuwd in welk mapje de aangifte tegen Marco Borsato terechtkomt.