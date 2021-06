Hee. Weer een aflevering in de serie 'OM vervolgt Akwasi niet'. Eerder vervolgde het OM Akwasi niet voor zijn toespraak op de Dam, toen vervolgde het OM Akwasi niet voor het meenemen van een laptop zonder het oogmerk te stelen en het intimideren van een journalist, en nu vervolgt het OM Akwasi niet vanwege een paar oude tweets. Omdat je in dit land echt niets meer mag zeggen, voegt het OM er in het persbericht aan toe dat twee tweets van Akwasi wel degelijk strafbaar zijn. "Het gaat om de uitlatingen: “RT @StatikMusic: Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd.// Brraapp !!!” van 30 oktober 2009 en “Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn” van 12 november 2011." Maar omdat het nu alweer zo lang geleden is en Akwasi sorry heeft gezegd, vindt het OM herstelbetalingen niet meer nodig. "Op het moment van de aangiften waren de tweets negen en elf jaar oud. Het OM is van oordeel dat vervolging in deze casus na zo’n lange tijd niet opportuun is. Daarnaast heeft Akwasi expliciet afstand genomen van de tweets. Dat deed hij in een statement waarin hij ook publiekelijk afstand nam van opruiende uitlatingen die hij op 1 juni 2020 op de Dam had gedaan." Mooi. En door. Kan Akwasi zich helemaal richten op zijn functie achter de schermen bij Omroep Zwart.