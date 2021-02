Als u echt wil lachen. Komt blijkbaar een drama serie over Henry VIII. En zijn tanga's. Die hij regelmatig liet poppen. Omdat het kon of zo. Anyway een van de actrices die Anna Boleyn, een van zijn chickies, gaat spelen is.... zwart. Wat enigszins merkwaardig is, want we hebben portretten uit de tijd. En.... ze heeft toch echt een gebrek aan pigment: nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Boleyn



Maar je kunt geen tv programma, reclame, computerspel of film meer maken zonder een token blacka. Anders worden blijkbaar lieden boos op open riolen twatter, feestboek en reddit. Zelfs als het historisch nergens op slaat.



Uitzondering is Chy-na. Daar hebben ze liever geen blacka op het scherm. Dus censureren westerse bedrijven lustig erop lost, zoals wat met John Boyega is gebeurd in de waardeloze Disney Sterrenoorlogen. Daar werd hij eventjes geminimaliseerd en weggecropped op posters omwille zijn huidje. En dan is zwarten discrimineren geen probleem, als er maar geld aan verdient wordt.