Gaffelbaard, ik zie wat je bedoelt met die eerste alinea van omgekeerd racisme bij wikipedia:

"however, there is little to no empirical evidence that white Americans suffer systemic discrimination. Racial and ethnic minorities generally lack the power to damage the interests of whites, who remain the dominant group in the U.S. Claims of reverse racism tend to ignore such disparities in the exercise of power and authority, which scholars argue constitute an essential component of racism."

Wat hier niet bij vermeld wordt is dat die 'scholars' juist argumenteren dat scheve machtsverhoudingen een 'essential component of racism' zijn OPDAT er geen omgekeerd racisme is. Als je de definitie zodanig aanpast dat er eerst een geschiedenis van overheersing of dominantie nodig is, dan is er inderdaad geen omgekeerd racisme, maar dan hoef je ook niet over 'empirical evidence' te beginnen, dan is die uitspraak gewoon waar op grond van de definitie. De redenering is dan: voor racisme is dominantie nodig, zwarten zijn niet dominant, dus kan er geen zwart racisme zijn. Zo kan ik ook zeggen dat er geen empirisch bewijs is voor het bestaan van armoede in Nederland, als ik eerst armoede heb gedefinieerd als 'minder dan twee euro per jaar te besteden hebben.'