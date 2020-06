M: “Hoe moeten we deze uitspraak aanhoren Akwasi?”

“I said what I said. Ik denk dat als mensen dit ziet denken: wat heftig, hij roept op tot geweld. Dat is het absoluut niet. Ik roep op tot verzet, ik sta daar op een protest. We zijn allemaal mensen die het beu zijn. Ikzelf, als je me kent, dan weet je dat ik geen vlieg kwaad doe en al helemaal niet zomaar iemand…”

“Maar wat ik wel wil zeggen: Zwarte Piet is een fictief persoon. We weten allemaal dat Zwarte Piet niet bestaat, dus hoe ga ik iemand pijn doen die niet bestaat? Daar heb ik het over, weet je. Elke keer als ik een Zwarte Piet zie, elk jaar, elke keer weer, dan voelt dat als een klap in mijn gezicht. Dat komt wel ergens vandaan hè?”

“Je hebt mij nog nooit zo boos gezien. Voor de mensen die mij wel eens op tv zien: ik ben altijd kalm en rustig, maar ik heb het een en ander meegemaakt waardoor dat ergens vandaan komt. Het is een bepaalde opgekropte woede en jaar na jaar heb ik klappen gekregen. Ik wou dat je het kon zien. Het zijn onzichtbare littekens geworden. Het doet pijn.”

“Laten we alsjeblieft blijven denken dat Zwarte Piet niet echt is. Het heeft geen BSN en betaalt geen belasting. Ik zou nooit zomaar iemand pijn doen. Dat ben ik niet, dat zit niet in mijn aard en karakter. Dus ik roep op tot verzet en never niet tot geweld.“

M: "HELDER"