OK, hier het verslag van een observator:

Ik woon dus in Amstelveen, oftewel New New Delhi, waar nu naar ik schat 8000 tot 10.000 Indiase expats wonen.

Met hun vrouw en kinderen.

In feite is dit sowieso al waanzin, maar ik moet zeggen, het zijn een soort modelburgers.

Ze zoeken geen ruzie, ze roken niet, ze gooien geen afval over de balustrade, en ze zijn bovenal geen moslim, maar naar ik aanneem Hindoe, of zelfs agnost.

In het begin werden ze panisch als er een hondje hun richting kwam oplopen, en de kleine kinderen die wouden aaien.

Dat komt waarschijnlijk omdat in India de meeste honden straathonden zijn, vol met teken en vlooien en vals.

Maar nu begrijpen ze dat Nederlandse hondjes niet zo zijn. lol. Dit is niet figuurlijk bedoeld.

OK, ze groeten je niet, maar dat kan ook komen uit een soort van: ik wil jullie niet lastig vallen, maar ook kan het komen omdat ze niet weten tot welke klasse je behoort.

Door hun kasten-systeem beschouwen zij zich als de middenklasse, doordat ze een dure opleiding IT konden bekostigen. Ze werken dus allemaal in de IT, voor de banken, en misschien servicedesks.

Ze lopen altijd met hun vrouw op straat, die zo te zien gelijkwaardig is, en vaak ook hebben ze een hele goede relatie.

Soms hoor ik ze wel discussiëren met hun vrouw, over dingetjes.

Hun kinderen zijn meestal 2 tot 5 jaar.

Aan hun tuintjes en fietsen maken ze hun handen niet vuil, dit komt hoogstwaarschijnlijk ook door het kasten-systeem: handwerk zoals schoonmaken, opruimen, onderhoud is duidelijk het werk van een lagere klasse.

De banken kopen elk huis op dat vrijkomt. Uiteindelijk gaan ze daarop alleen maar geld verdienen, dus dat is ook mooi meegenomen.

De expats krijgen dus een bepaalde belastingvoordeel, geen sociale belastingen, neem ik aan, en ook dacht ik 30% minder inkomstenbelasting.

Ze worden in India geselecteerd, qua opleiding, qua karakter, en alles wordt voor hun geregeld.

Ik zit vaak in bis 300, 75% van de passagiers zijn Indiase expats, altijd laptop, mobiel, rugtas bij zich.

Ze spreken wel Engels, maar met het bekende Indiase accent, wat het soms zelfs onverstaanbaar maakt.

Velen spreken zelfs Engels met hun kleine kinderen.

Ze worden steeds dikker, omdat hun lichaam het koolhydraat rijke Nederlandse eten niet aan kan.

Ze hebben tegenwoordig ook auto's, waar ze ook al geen onderhoud aan plegen, bijvoorbeeld rijden met slappe banden.

Gek genoeg zijn er zeer weinig social clubs, met hun cultuur, dans muziek te vinden hier.

Ook zeer weinig Indiase restaurants.

Ze koken blijkbaar thuis, en installeren daarvoor soms een speciale oven,/bakplaat om hun typische platte brood te maken.

Ik merk ook dat sommigen het voor elkaar krijgen om hier permanent te blijven wonen, oftewel Nederlands paspoort aanvragen.

Dus dit is een nieuw soort gastarbeider, maar dan hoger opgeleid. Nou ja, ze kunnen goed met Microsoft overweg en ze kunnen Engels.

Wat ik eigenlijk wou zeggen, een Indiaanse expat kan wel een huis plus werk krijgen in Nederland, maar een Nederlander niet.