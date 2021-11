Passengers sit in their seats aboard KLM Flight 598 on the tarmac at Schipol airport in Amsterdam after it landed from Cape Town, South Africa on Friday Nov. 26, 2021. The flight was held on the edge of the runway at Schiphol airport for four hours pending special testing because of the new variant Advisers to the World Health Organization are holding a special session Friday to flesh out information about a worrying new variant of the coronavirus that has emerged in South Africa, though its impact on COVID-19 vaccines may not be known for weeks. (UGC via AP)

Verwacht je ook niet. De twee toestellen uit Zuid-Afrika die gisteren toch nog op luchthaven Schiphol mochten landen, zaten bomvol besmettelijke virushaardjes. Van de 600 passagiers waren er maar liefst 61 besmet met Het Virus, en er wordt nog onderzocht of ze ook DE AFRIKAANSE VARIANT hebben meegebracht naar Nederland. Besmette personen zijn ondergebracht in een "bewaakt isolatiehotel". De overige 539 ingereisde virushaardjes mogen gewoon met hun aerosolen het land in om in thuisquarantaine te gaan (wat ze niet doen), met een zelftestje over 5 dagen (wat ze ook niet doen). En dan nu de allermooiste alinea uit De T.

’Mensonterend’

Eén van de gedupeerde reizigers zegt tegen Radio 1 dat de situatie „mensonterend” was. De reiziger spreekt van vrijheidsberoving omdat als hij geen test zou nemen, hij meteen het quarantainehotel in zou moeten. Voor honderden reizigers zouden volgens de reiziger twintig dekens zijn geleverd en zou eten en drinken niet goed geregeld zijn.

De zwaar doortastende noodstop van gisteren stelt overigens niks voor. Hedenmorgen komt de volgende bomvolle virus load uit Johannesburg al weer aan. Maar gelukkig gaat de horeca om 17:00 uur dicht. Pfoei.

