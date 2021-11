:

Ik heb geen flauw idee. Er zijn uiteraard tekorten in de zorg, in het onderwijs, op dit moment in de horeca (maar dat is m.i. van voorbijgaande aard), en andere sectoren, maar die los je niet op door min of meer ongebreidelde immigratie, zeker niet uit derdewereldlanden. We hebben hier in Nederland nog steeds iets van 300.000 werklozen; ga die eerst eens - al dan niet gedwongen - opleiden; lukt eea dan nog niet, dan zou je heel gericht kunnen gaan werven buiten Nederland, maar dat is iets heel anders dan jan-en-alleman op de bonnefooi laten binnenkomen en daarna zien of ze wellicht van enig economisch nut zijn. Asielzoekers zijn dat per definitie niet, want zodra die een verblijfsvergunning hebben, verdwijnen die rechtstreeks in de bijstand.

En mochten die voornemens inderdaad werkelijkheid worden in Rutte IV, dan wordt daarmee wel een heel verkeerd signaal afgegeven, want de overgrote meerderheid van de oorspronkelijke bevolking is die immigratie en asiel meer dan zat.

Maar goed, van Nederland moet jet niet hebben op dit gebied. Ik heb mijn hoop wat dit betreft echt gevestigd op Brussel - hoewel ik genoeg op Brussel en de EU aan te merken heb - en landen met EU buitengrenzen, zoals Polen, Griekenland, etc. Die moeten de hordes tegenhouden, ook en vooral voor Nederland.