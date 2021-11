Hallo, daar zijn we weer. Het is maandag & dan checken we altijd hoeveel Miele's de VVD van Bente Becker nu weer aan de man heeft gebracht. Het zijn er deze week 1100. Ja, die pagina is nog niet bijgewerkt, want de raamambtenaar van dienst is zijn thuiswerkvergoeding en pleepapierbonus aan het regelen, dus druk druk druk. Maar gelukkig hebben we een soort van fotokopie van het rijkspersbericht.

1100 dus. Niet dat er plek is. Of woningen, of flexwoningen, of windbestendige tenten of stoelen om fatsoenlijk op te slapen. Over fatsoen gesproken... had u nog meegekregen dat de raamambtenaren van Broekers-Knol afgelopen vrijdag TIJDENS DE CORONAPERSCO heel stiekem naar buiten brachten dat er nog extra 3500 asielinstroom bijkomt? Met de hartelijke groetjes aan uw thuiswonende dochter van 33.

Si on n’arrête pas les flux migratoires, si on ne rétablit pas les règles de l’assimilation, si on refuse de faire tout ça, au nom des grands principes et aussi de la peur, on ira inéluctablement à la guerre civile et à la misère. (Eric Zemmour)

Bla Bla Bla