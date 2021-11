Op de lagere school hbben we wel eens klassikaal besproken wat de voor- en na- delen van emigratie zijn. Een Nederlander in bijvoorbeeld Australië zo leerden wij, kon op latere leeftijd vereenzamen. Hij wordt minder mobiel, kan op gegeven moment ook niet meer terug. Als de taalvaardigheid afneemt gaan de laatst geleerde talen als eerste verloren. Daar zat best wat in.

Inmiddels wonen vele tienduizenden oudere Nederlanders dus in "Nederlandse" wijken waar niet of nauwelijks nog Nederlands wordt gesproken. Waar de Nederlandse taal, cultuur, overheid en zelfs de autochtone inwoners collectief worden gehaat.

Het lijkt wat klein leed vergeleken met de exploderende immigratiekosten, ons instortende sociale stelsel, de noodlottige overbevolking, de schandalige huizentekorten en vooral het steeds extremere (seksuele) geweld, en steeds moorddadiger criminaliteit en extremisme.

Maar toch, je zal het maar zijn; opgesloten in je eigen huis in een van de vele Zandbakkistanische enclaves in NL. 's Ochtends vroeg snel boodschapen doen als de uitkeringstrekkende straatrovers nog slapen, en daarna weer 6 sloten op je deur en de rest van de dag NPO'66 kijken.

Ik snap ineens trouwens wel waarom NPO'66 en aanverwante deugpartijen zo dol zijn op criminelen en asieleisers...