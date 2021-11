Liever dood door Taliban dan klapperende tent van Ankie & Bente

Video Still van Klapperende Tent (kan als schokkend worden ervaren)

Even voor iedereen die gisteravond rond een uurtje of acht in de kroeg zat danwel op straat stond feest te vieren / bakkeleien met de Ordetroepen van Ferd. Dit was dus gisteren op Nationale Televee in het het NOS 8U Journaal. Schokkende beelden van tenten in noodopvang Heumensoord, die wapperden door de wind, VVS-gefilmd voor extra-schokkend effect. "De tenten zijn zo opgebouwd dat er geen muren zijn." Genocidale massamoord! Door Broekers-Knol (VVD), bekend van het buiten zetten van de vuile immigratie-was, (nog 3500 asielzoekers erbij voor 1 december) tijdens een corona-persco. Miele HELP!

Kom dan niet naar Nederland als je niet tegen wind kunt, zeggen wij molenmensen dan. Maar deze Afghanen kwamen wel naar Nederland, want die taal spraken ze toch al, en ze hadden hier ooit een huis maar nu niet meer en daarom zitten ze in een klapperende tent nabij Nijmegen. Huh? Wat? Hoe? Dan? Enfin, ZERO UITLEG van de NOS na deze bizarro mededeling, dus dat vragen we dan wel aan Rudy Bouma ofzo.

TERUGKIJKEN HIERRR vanaf 08:45. Schokkende beelden! NSFW! Kijkwijzer! Klapperende tenten! Wind! Geen vrouwen in beeld!