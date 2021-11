En met één been in Montenegro

De kroegen zijn dicht*, en de supermarkten ook, maar omdat het wettelijk ingewikkeld blijkt om een 2G-regime op uw afstandbediening te installeren, mag u vanavond ongeacht uw vaccinatiestatus gewoon naar het Nederlands Elftal kijken. We spelen tegen Montenegro (gisteren +533 nieuwe besmettingen) en de vorige keer schreven we dat die van Montenegro er geen pepernoot van konden en dat is vandaag eigenlijk een stuk toepasselijker. Maar ze kunnen er dus echt geen pepernoot van, die van Montenegro. Dankzij ex-democratie Letland, dat Noorwegen op 0-0 hield, is Nederland geplaatst voor het WK in Qatar als het vanavond wint. NU LIVE op NPO1.

FLUIT: 2-2. Dinsdag met het andere been