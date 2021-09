Zo dan. Drie dagen na de cruciale kraker om het echie tegen Noorwegen, speelt Nederland een cruciale kraker om het echie tegen Montenegro. Dat komt mooi uit, want over drie dagen speelt Nederland weer een cruciale kraker om het echie tegen Turkije. Maar goed, Montenegro dus, dat is is natuurlijk het land dat wereldwijd bekendstaat om zijn Montenegrijnen. Die kunnen er geen pepernoot van, al konden de Noren er ook geen pepernoot van en daar heeft Nederland toch mooi tegen gelijkgespeeld, dus wie weet wordt het wel 0-2. Maar het kan ook 3-0 worden. Of 6-1. Of 1-1. Of 1 minuut 9 seconden en 72 honderdsten. Nou ja, bij wijze van spreke dan. Bij Oranje staat Justin Bijlow weer op pole position, Memphis in de spits en begint Virgil van Dijk in de pitstraat om zijn banden te sparen voor aanstaande dinsdag. Live kijken doet op u op NPO1, en u mag best de hele wedstrijd Frank Snoeks uitschelden maar het commentaar is van Jeroen Grueter.

1-0: Pingel Memphis 37'