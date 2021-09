At your service, Louis! De man die de puinhopen van acht maanden Oranje bijeen mag vegen staat vanavond direct voor een belangrijk potje: tegen Noorwegen. Die zalmvreters kunnen er helemaal geen ene zak van, maar omdat Louis' vreselijke voorganger Frank de Boer meteen verloor van het dramatische Turkije staan we met de rug tegen de muur. De Noren hebben tien kneuzen en één goede speler: Erling Haaland, maar gelukkig kunnen wij weer beschikken over El Capitano, de beste verdediger ter wereld: Virgil van Dijk. Onze doelpunten moeten komen van de man in vorm; Manvis. En we gaan gewoon weer 4-3-3, dus in tegenstelling tot in de politiek ligt het hier niet aan de formatie. HUP HOLLAND, winnen of staken, live op NPO3. Stijlloze voorspelling: 1-2 voor ons.

UPDATE 20" - Haaland (zeiden we toch) 1-0

UPDATE 36" - Heujjj Klaassen 1-1

UPDATE RUST - 1-1. Heel Holland boos op Frank Snoeks

UPDATE EINDE - 1-1. Niks aan het handje. Straks thuis winnen van Montenegro en Turkije en dan worden we gewoon weer wereldkampioen.