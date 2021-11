We weten het nog goed, toen de terrassen eigenlijk helemaal niet open mochten, maar de terrassen van klein Gallisch dorpje Breda tóch open gingen. Iedereen trok de winterjas aan, helemaal in rep en roer, het terras op, snel drie bier en drie jenever wegtanken en toen kwamen de boa's weer met hun wapenstokken van chocolade en hun boeteboekjes uit de Action en pardoes was het feest weer voorbij, huilen. Welnu, vanavond gaat men in klein Gallisch dorpje Breda OPNIEUW Gallische streken uithalen. De kroegen blijven, in tegenstelling tot wat Mark Rutte en Hugo de Jonge willen, namelijk gewoon OPEN. Ook na 20.00 uur. Oftewel: dikke lul, drie bier, Mark en Hugo. En ook in Leeuwarden blijven de kroegen OPEN. En ook in Zwolle, Den Haag en op andere plekken blijven de kroegen open. Dit zal wel die 'massale volksopstand' zijn waar Eva Hooivorkerbroek het over had. Spannend! Later meer.

UPDATE: Leeuwarden krabbelt terug. Allemaal naar Breda!