Praag. Daar ga je als jonge Europeaan heen om voor om en nabij een tientje 12 halve liters Urquell per avond weg te tikken en als het moet nog een mooie stad te zien. Nou, niet meer. Praag wil het imago van goedkope zuipstad van zich afschudden. Er komt zelfs een VERBOD OP KROEGENTOCHTEN. Alles onder het mom van het beperken van overlast voor de locals. Aardig hypocriet voor een land waarvan de gemiddelde inwoner 128 liter bier per jaar drinkt. De stad wil voortaan "meer gecultiveerde, rijkere toeristen" aantrekken. Hemeltjelief. Praag was een stad waar je tegen een ober kon zeggen "doe maar iets lichts" waarna je een half varken op je bord kreeg. Een beetje de natte droom van BBB. Binnenkort drink je er alleen nog hippe linksdraaiende chai lattes met een minimumprijs van 14 euro bij je locally produced veganistisch glutenvrije meergranen printbiefstuk. Veel plezier ermee.