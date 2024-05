In het kader van belangwekkend shownieuws, een interview in de T. met René Karst. Dat is die bier-en-tieten-zanger met groene bril waar wij zeer op gesteld zijn. Hij is by far het beste wat Hoogeveen heeft voortgebracht, hoewel dat op zich niet zo moeilijk is. Karst (57) wil graag optreden voor onze kroonprinses (20).

De reden: in de Amalia-reclamefolder die Claudia de Breij mocht schrijven wordt de grootste hit van onze René genoemd, Atje Voor De Sfeer. Los van de spelling ('atje' verwijst uiteraard naar ad fundum, die T is jammer maar afijn) een parel van een nummer. Om niet te elitair te lijken heeft de kroonprinses laten optekenen dat ze graag luistert naar de hit van René Karst. Nou, we call bullshit. Sorry René.