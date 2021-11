Lollige ankeiler in de courant over het aankomende D66-congres, een bijna net zo feestelijk gebeuren als een begrafenis, dat in tegenstelling tot carnaval NIET doorgaat in fysieke vorm. D66'ers hebben namelijk, net als alle andere Nederlanders in Nederland, geen idee wat nieuw leiderschap precies is. "Ik zou niet weten wat de invulling van dat nieuwe leiderschap is", aldus D66'er Casper Jongeling. Nou vent, welkom bij de club. Nieuw Leiderschap is niet helemaal eerlijk zijn tegen de Tweede Kamer. Nieuw Leiderschap is eruit naaien als de grond te heet onder de voeten is. Nieuw Leiderschap is de wegen laten scheiden. Nieuw Leiderschap is Meloenjezus aan het kruis nagelen en dan met een klauwhamer die nagels er weer uit trekken. Nieuw Leiderschap is in het heetst van de strijd kussentjes bestellen bij een webwinkel. Nieuw Leiderschap is de informateur laten verzuipen in een bad met jenever. Nieuw Leiderschap is laten zien wat Nieuw Leiderschap is in een documentaire over Nieuw Leiderschap. Nieuw Leiderschap is Mark Rutte (opnieuw) voor de bus smijten om vervolgens weer bij 'm op schoot te kruipen. Nieuw Leiderschap is straks jubelen om precies dezelfde coalitie met precies dezelfde mensen en precies dezelfde poppetjes op precies dezelfde plekken. Nieuw Leiderschap!