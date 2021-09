Uiteindelijk zijn er maar paar partijen die de schijtend olifant in de porseleinkast willen zien, qua klimaat en qua leefomstandigheden. En dat zijn niet de linkse en middenpartijen.

Deze week is het weer de schuld va de boeren, die moeten we maar gaan onteigenen om de natuur weer de ruimte te geven en stikstof uitstoot te verminderen (natuurlijk komt er geen natuur voor in de plaatst, we moeten huizen hebben).

Maar we leven in het drukst bevolkte land van Europa en 5/6 ter wereld (die ministaatjes niet meegenomen), onze land en tuinbouw is helemaal top en werkt constant aan vernieuwing. Opbrengst per hectare is hoogste ter wereld.

Dan hebben we ook nog de grootste haven van Europa en 1 van de grootste luchthavens. Dus eigenlijk best een heel gaaf land toch?

Maar als we voor de haven van Rotterdam nou eens hetzelfde zouden gaan zeggen als wat de boeren voor hun kiezen krijgen? Meeste is doorvoer naar de rest van Europa, dat kunnen die landen toch ook zelf gaan regelen? Dus boeren mogen alleen nog voor NL gaan produceren, Rotterdam mag alleen nog invoeren wat we hier in NL gebruiken en Schiphol mag je alleen nog gebruik van maken als Nederlander.