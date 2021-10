Au au au. Woorden kunnen verwonden. Sigrid Kaag, mediafenomeen en onlangs afgetreden als minister van Hoop, maar nog altijd fier aan de leiding van Drankroddels66, is volgens de Volkskrant niet helemaal eerlijk geweest tegen de Tweede Kamer. "Het kabinet erkent dat voormalig minister Sigrid Kaag tijdens het Afghanistan-debat verkeerde informatie heeft verstrekt aan de Tweede Kamer. Zij zei destijds ten onrechte dat Buitenlandse Zaken geen opdracht aan de ambassade in Kabul verstrekte om slechts drie van de zestig familieleden van het Afghaans ambassadepersoneel te selecteren voor een evacuatievlucht." Het is maar goed, dat we een nieuw kabinet krijgen met Nieuw Leiderschap van precies dezelfde coalitie en precies dezelfde partijleiders als de vorige keer. Kamerbrief Knapen daar. Hele debat nog eens teruglezen daar. Relevante fragmenten na de breek. Laat iedereen vrij, maar niemand (behalve 57 familieleden van ambassadepersoneel) vallen!

Oordeel zelf! Sigrid Kaag, 15 september

Ben Knapen, nu in Kamerbrief