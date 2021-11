Wat een complete randdebielen daar in Den Haag zijn het ook! Het meest betrouwbare middel om te bepalen of je wel of geen corona hebt, laten we die gewoon niet meer toepassen. Nee als je maar geprikt bent, dus al ben je een moddervette zeug, zwaar COPD, en andere aandoeningen dan ben je volgens de QR 'gezond'. Logica 0,0.

Zou het niet eens zomaar zijn dat er een dubbele agenda achter zit, hetgeen ik al sinds het begin van deze 'pandemie' betoog. Uiteraard voor gek versleten, 'nee we willen gewoon gezond blijven de overheid doet dit om ons te beschermen' hoorde ik op verjaardagen en feestjes. Nu blijkt steeds meer en meer dat ik helaas gelijk krijg, en het gaat zelfs verder dan dat ik had bedacht/verwacht.

Coronatoegangsbewijs, zo dadelijk gewoon uitgesloten worden ook op werk. Want 2g gaat er gewoon komen. Hugo zei toch al dat hij ging kijken, welke wetten hij moest wijzigen in de laatste persco, 5 weken had ie het over. Dus ook dat mensen gaat er gewoon komen. Eigenlijk is de regel simpel: alles wat de overheid zegt dat ze niet doen, gaan ze gewoon wel doen. En het dan raar vinden dat mensen de overheid niet vertrouwen. Enkele voorbeelden: Coronapas zou er nooooooit komen volgens Hugo, testen zou altijd mogelijk moeten blijven, lockdowns nee dat gaan we niet meer doen. Het is er juist allemaal wel gekomen.

En maar blijven liegen het is ongelofelijk, en nog ongelofelijker dat ze er gewoon mee weg komen. Stiekem hoop je toch misschien dat de boel gewoon eens goed klapt! De leiding in dit land zijn gewoon misdadigers! Iedereen zijn vrijheid afpakken onder het mom van de 'volksgezondheid'.

En dan nu hoe het spel gespeeld wordt is gewoon te smerig voor woorden: eerst de ongevaccineerden als zondebok aanwijzen, terwijl het vaccin juist aantoonbaar niet volledig beschermd. Alle ongevaccineerden ook op één hoop gooien -> niet elke ongevaccineerde is per definitie een risico. Dan als langzaam aan door begint te dringen bij die leeghoofden, dat het niet aan de ongevaccineerden ligt de hele boel verdraaien, mensen nog meer vrijheid afpakken om vervolgens als je braaf je ongevaccineerde medemens uitsluit die vrijheid (die dus is afgenomen) terug te geven en dat te verpakken als beloning en goed beleid. De schapen vinden je geweldig, het probleem is niet opgelost en de tweedeling alleen maar groter geworden.

Echt alles wat de overheid aanraakt verandert in stront. Maar op een gegeven moment zijn de maatregelen op. Overheid geef gewoon toe je hebt gefaald, corona hoort er gewoon bij en terug in je hok! Ergens vind ik het wel lachen dat zoveel geprikten zo gefrustreerd zijn op degenen die geen prikje willen. Best leuk hoor dat wij jullie kennelijk 'gijzelen'. Laat die nieuwe lockdown maar komen. Ik zit prima, succes met de kinderen straks weer.

PS: uiteraard ben ik ongevaccineerd.

gr.

Trick