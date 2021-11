Ik heb zelf 2 maal COVID gehad, de eerste keer 48 uur verhoging en de 2e maal een wel flink ziek te vergelijken met een griep. Geen benauwdheid of wat dan ook. Heb 1 prik gehaald door sociale druk waar ik me achteraf niet prettig bij voel dus ik doe het niet meer. Ik heb bewezen dat ik COVID prima aan kan, en hou me aan alle hygiëne/visite maatregelen. Doe niet aan het QR gebeuren mee : ik vind dat het nog veel verder moet gaan, iedereen die een horecagelegenheid, theater enz wil bezoeken moet getest worden en indien de test positief is verplicht thuis in lockdown. Ook de gevaccineerden, die momenteel met hun gevoel van veiligheid een groot deel van de besmettingen veroorzaken. Mijn partner is niet gevaccineerd, met als reden : 2x in de nabije omgeving van iemand met COVID en nooit positief getest ‘ik ben waarschijnlijk resistent’ ( wat ik niet zo’n vreemde gedachte vind overigens.

Blijft het volgende : waarom kan ik me in een gemeente als Houten (50k inwoners) niet laten testen op een testlocatie? Dan moet ik naar Utrecht of Vianen. Mijn testbereidheid is hierdoor gezakt, ik zal me enkel in geval van koorts nog overwegen te laten testen.