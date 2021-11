Terwijl iedereen helemaal in de ban is van dat 2G-beleid van de roverheid gaat men in Brabant, bij de start van het carnavalsseizoen, vandaag gewoon nog even lekker met elkaar in de aerosolenpolonaise. Fijn elkaar in het gezicht tetteren, liedjes meeblèren over waterscooters en trekkers en flamingo's, met de vingers in het bier van de hele groep, schouder aan schouder over het schotje van de pisbak gluren en aan het einde van de dag compleet toetertje met een of andere als Bounty verklede Samantha tongen op de plee. Cultuur! Echter, ook onder de rivieren is er een tweesporenbeleid. In Brabant gaan de festiviteiten gewoon door en staat men ervoor in de rij, in Limburg zijn de meeste vieringen afgelast. MAAR HO, in Brabant natuurlijk wel in aangepaste vorm: "Het enige verschil is volgens de burgemeester dat er nu carnavalsmuziek wordt gedraaid in plaats van gewone muziek." HEEL VEEL PLEZIER BRABANT, allemaal lekker veel weerstand opbouwen en werken aan het B-getal. Kan de rest van Nederland straks weer mooi in lockdown. ALAAFBLOG!!!

UPDATE: Livestream Oeteldonk HIER ("Hier binnen is het wel heel druk")

Onze fav