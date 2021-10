Het kost aantal maanden hard werken, maar dan heeft u ook niets. Met 225 dagen resultaatloos babbelen evenaren we de langste regeringsformatie ooit en aangezien er momenteel geen nieuwe club op het bordes staat zetten we een nieuw record. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurde, want wat hebben we genoten. We hadden elderse functies, gescheiden wegen, verloren herinneringen, de meloenen van de ChristenUnie en natuurlijk een eindeloze stroom aan debatten, persco's en statements. Dat allemaal onder leiding van Jorritsma, Ollongren, Van Ark, Koolmees, Willink, Hamer, Remkes en nogmaals Koolmees. 225 dagen ouwehoeren op verschillende locaties om uiteindelijk toch op dezelfde vier partijen uit te komen. Die al jaren samen aan het roer staan, maar blijkbaar niet kunnen bepalen wat de koers voor de komende periode wordt. Dat houdt ze niet tegen, want het viertal laat het schip nog liever op de klippen lopen dan dat ze nieuwe verkiezingen uitschrijven. Een nieuwe regering is dus nog ver weg, maar dat maakt niet uit want we hebben een nieuw record en dat mag gevierd worden. Dus trek uw beste SuperDry-polo aan, pak een stuk taart, schenk wat oude wijn uit een nieuwe zak en neem nog een sigaar uit eigen doos. Lang leve de democratie! Proost!