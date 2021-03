Om 19u00 horen we of het debat over “positie Omtzigt: functie elders“ nog door gaat vandaag (reken maar van nee), maar tot die tijd vat Omtzigt zijn eigen positie nog even heel helder samen: zijn functie is hier, nu, voor de kiezer en of die hele Haagse kliek met hun spooktypemachines en hun cluedospelletjes onderhand eens AAN HET WERK kunnen gaan. Media incluis. En nu die man met rust laten want er moet een land geleid worden en zonder uitgeruste Omtzigt zijn we nergens meer. Uitgeschreven donderpreek van hierboven, na de breek. Details voor de liefhebbers: in zijn verzuchtingstirade verwijst hij terloops naar de recente belofte van Rutte om een Rijkscommissaris aan te stellen om de informatievoorziening aan de Kamer op orde te brengen (we zagen vanmiddag hoe soepel dat gaat...) en aan de vraag waar de besluitenlijsten van de ministerraad blijven, die openbaar zouden worden gemaakt maar dat nog altijd niet zijn. De Rutte Doctrine is nog onverwijld van kracht. Maar een functie elders voor Mark Rutte komt steeds dichterbij...

UPDATE: Debat niet meer vanavond, Jorritsma is al naar huis.