Ja, wat moeten we nog zeggen? Gaan we een hoogdravend verhaal houden over de Commissie Remkes, die heldere verbetervoorstellen deed voor de democratie (waaronder het formatieproces), die rechtstreeks in het ronde archief van Ollongren gingen - samen met het referendum en alle bezwaren tegen gemeentelijke herindelingen schaalvergrotingen? Nog maar eens preken over de Tien Geboden van Pieter Omtzigt voor een Nieuw Sociaal Contract om de democratische cohesie van Dit Land te redden? Een hoge toon aanslaan over de absurde arrogantie waarmee Rutte en Kaag twee verkenners uit hun eigen partijtop naar voren hebben geschoven voor een formatie die zonder koningsbemoeienis al vóór de verkiezingen bekonkeld werd? Een achterbaks spel dat door politieke redacties actief meegespeeld wordt? De vvd knipselmap openen met de Bonnetjes van Teeven, Ard van der Steur, Datsja's van Zijlstra, Onderste Stenen van Opstelten of de door Omtzigt mede onthulde toeslagenschandalen die ooit hun bron vonden bij de toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken, ene Mark Rutte?

Ach. Waarom zouden we. Feit is dat vier woordjes op het velletje van Ollongren ein-de-lijk de schellen van vele ogen lieten vallen.

Positie Omtzigt. Functie Elders.

Vier woordjes waardoor zijn eigen politieke vriendjes voor het eerst wat stapjes afstand deden van Mark. Waardoor gezagsgetrouwe media zich plots haastten te zeggen dat het toch allemaal best wel erg was, zo'n Rutte Doctrine die eigenlijk wel wat meer noodzaak tot 'tegenmacht, mensen' oproept. Waardoor de verstreken politieke houdbaarheid van Mark Rutte, minister-president die louter dankzij corona nog een ronde in remissie is, toch ineens voor allen zichtbaar wordt. En niemand gaat hier uitleg over geven daar gaan de verkenners en hun trawanten nú uitleg over geven verzinnen, liegen & spinnen.

DEBAT: LIVE om 16u, stukken van de verkenners hierrr.

LIVE na de lees verder, op Staatsomroep Malta en Omstreken en begeleid door snedig, cynisch & snerpend twittercommentaar vanaf een spooktypemachine. Chips. Nootjes. Mark Rutte op de Lentebok!

UPDATE: NU AL SCHORSING tot 17u wegens de Kamer heeft de stukken niet die de Kamer wilde hebben maar Ollongren is geen verkenner meer dus de verkenners moeten gebeld worden om te verkennen waar de verkenningsstukken verstopt zijn.

UPDATE: Schorsing verlengd tot 19u. Indien stukken, dan debat. Indien geen stukken, dan morgen. De kartelpartijen blijven de Rutte Doctrine keurig volgen.

"Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag"