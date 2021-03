Het zal ook weer eens niet hè. Net in een week waarin we een klip, klaar, kraakhelder voorbeeld kregen voorgeschoteld van de totaal, maar dan ook totaal verrotte Haagse bestuurscultuur waarin al jaren mensen met het staatsrechtelijk besef van een pinda de dienst uitmaken, gaat de medeplichtige smiespelklasse der hAaGsE dUiDeRs een campagne beginnen tegen 'het instituut verkenner'. Opeens schrijft Tom- Jan Meeus, Chef Fluistercampagnes van NRC, dat het debat eigenlijk over de procedure van de formatie moet gaan. Ook Bart Zuidervaart van Trouw doet een wandelgangenduit in het kaasstolpzakje door een procedureel punt te maken dat er 'vroeg of laat gedonder moest komen' van de ongeschreven regels voor verkenners en op Grindpad FM (echt geen zin om terug te luisteren waar dit precies was, red.) roepen ze dat de koning terug moet komen in de formatie.

Allemaal ruis.

Alsof een paar andere regeltjes tijdens de formatie het verschil gaan maken. Alsof Mark Rutte (Mark Rutte, red.) niet afgelopen donderdag glashard zei dat "niemand uitleg ging geven" en de vvd niet vrijdag opeens toch vóór een debat was. Alsof de rol van Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren na de deemoedige excuses van gisteren niet al lang is uitgespeeld. Dat we donderdag opeens konden zien hoe vuil en vunzig het spel in Den Haag gespeeld wordt, is niet het probleem. Het biedt juist kans op een oplossing. Dit kan zomaar de beste formatie ooit worden. De billen moeten bloot woensdag, en de bezem er doorheen. Want Den Haag heeft geen andere regeltjes nodig. Maar een andere mentaliteit.