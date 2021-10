Oh ja, de formatie. Waren we eigenlijk helemaal vergeten toen de Kamer afgelopen donderdag na een paar weken hard werken alweer met herfstvakantie ging. Wij zitten eigenlijk vooral te wachten tot het afgehakte hoofd van drankroddelaar Sjoerd Sjoerdsma door Sigrid Kaag op een presenteerblaadje aan His Remkesness wordt aangeboden. Maar kennelijk gebeurt er meer: het dynamisch duo Koolmees & Remkes gaat het volk, en dan met name het volk met een microfoon en/of opschrijfnotitieboekje onder Haagse kaasstolp, op de hoogte stellen van de 'stand van zaken' middels een persconferentie. Informatie van de informateurs, zeg maar. LIVESTREAM NA DE BREEK

UPDATE: Er komt weer een nieuw weekendje aan! Benieuwd welke kussens Sigrid Kaag deze keer gaat bestellen

UPDATE: Pieter Omtzigt ook uitgenodigd voor een gesprek over nieuwe bestuurscultuur

UPDATE: Er komt iets nieuws met het 'Wat', 'Waarom' en 'Hoe'. Waarom, wat en hoe blijft nog een beetje onduidelijk, maar het lijkt er dus op dat er eerst met de Kamer gesproken gaat worden voordat de definitieve regeringsverklaring wordt opgesteld.