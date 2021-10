Toen wij 10 waren hebben we een keer een film gezien over een Haagse verslaggever die een video maakte waarin hij samenvatte hoe hij zijn werk de afgelopen drie weken was geweest. En na jarenlang leuren bij zenderbazen, overleg met omroepbobo's en zeventien middagen theedrinken in Hilversum, hebben we vandaag eindelijk deze video op ons eigen kanaal geplempt. De drie weken van Tom Staal in 17 minuten, die alle 17 de 17 minuten van uw tijd waard zijn: Staalvolle humor, onthullingen over machinaties van de NPO, emotioneel diepgaande gesprekken met de eigenaar van de op 10-jarige leeftijd overleden kat Snoetje alsmede op het einde een stevig gesprek over de ziel van de SP. Kijken dus.