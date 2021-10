We weten wat de toekomst van deze jongen is. Google het verhaal van de moordenaar van Sedar Soares in Rotterdam genaamd Gerald H, ofwel Japatin.

“ de 29-jarige Antilliaan Gerald H., bijgenaamd Japatin, de 'koning der

lullen'. Het is te bizar voor woorden, maar deze macho heeft het gepresteerd

om tien kinderen te verwekken bij zeven vrouwen.

Gerald ging door het lint toen Sedar de sneeuwbal op zijn auto kwakte, greep

een revolver en schoot erop los. Met fatale gevolgen. De moeder van Sedar

las gisteren in een bomvolle rechtszaal een brief aan haar vermoorde zoon

voor. Drie getuigen en de gegevens van de mobiele telefoon van de moordenaar

vormen de bewijslast.

Onze temperamentvolle Antilliaan beweerde dat hij de bewuste avond bij vrouw

nummer acht in bed lag, maar dat bleek niet zo te zijn, getuige de

tijdstippen van contact met gsm-zendmasten”