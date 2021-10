Waarschijnlijk kent iedereen nog wel de naam Kerwin Duinmeijer. De waarschijnlijk ten onrechte als racistisch beschouwde doodslag werd decennialang jaarlijks herdacht. Frank Boeijen scoorde er een hit mee en dit incident werd een waarschuwing tegen racistisch geweld.

Wat op zich niet verkeerd is overigens.

Maar herinnert iemand zich nog de naam van 1 van de 3 dodelijke slachtoffers van de metromoorden, 1989? Gepleegd door een Surinamer die racisme als motief gaf?

Er waren geen jaarlijkse herdenkingen en geen hit van Frank Boeijen namelijk.

Herinnert iemand zich nog de naam van 1 van de 6 dodelijke slachtoffers van de eerste naoorlogse massamoord in NL? In 1983 in het Delftse café het Koetsiertje? De laffe Turkse dader gaf "racisme" als excuus, en de slachtoffers (waaronder een kind van 13) kunnen hem niet meer tegenspreken. Ik wed dat hij zelf de grootste racist was, want een aantal slachtoffers had hij nooit eerder ontmoet.

Sindsdien hebben we letterlijk honderden van dit soort anti-autochtone moorden voorbij zien komen. Meestal gericht tegen een enkeling zoals Rik van der Rakt; maar ook wel met meerdere slachtoffers zoals in de Utrechtse tram of de Groningse Pathé moorden.

Paar weken terug meisje van 16 zomaar neergestoken, vorige week iets met het verbranden van een echtpaar, en nu dit.

En. Steeds. Weer.

Wildvreemde slachtoffers.

Racisme, iemand?

Denk niet zwart, denk niet wit, denk in de kleur van je hart?