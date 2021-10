DE NOS IS OP ZOEK NAAR EEN POLITIEK DUIDER

98 jaar na zijn ideologische dood is van ons heen gegaan politiek analist Ron Fresen (162). Ron wil meer tijd voor andere zaken, zoals sjoelen, en dat geeft JOU de kans te werken in de meest diverse organisatie met allemaal blanke mannen van Nederland! Ben jij een echte teamplayer die met reportages over donkere personen van kleur wel kans wil maken op een heuse DiviBokaal? Heb jij interesse te werken op de minst veilige werkomgeving van Nederland, op het kantoor van Sidney Smeets en de fractiekamer van D66 na? Ben jij pro-EU en progressief links en heb je een gezonde afkeer van Geert Wilders? Ben je bereid bij Mark Rutte op schoot te kruipen en denk je beter te kunnen pijpen dan Frits Wester en Fons Lambie? Voel jij je geroepen op pad te gaan in onherkenbaar gemaakte busjes en een neutrale microfoon en leef je in de voortdurende angst in elkaar geslagen te worden door wappies?

Dan is deze baan bij de NOS (732 fte, 784 medewerkers) misschien wel wat voor jou!

We zoeken enthousiaste kandidaten met:



- diverse genders



- de Code van Bordeaux uitgeprint onder het kussen en op de plek van de '⭕' in 'Bordeaux' een gaatje zodat je penis erdoor past



- de capaciteiten een zéér vriendschappelijke band op te bouwen met politici



- besef van de huizenprijzen in villawijken te Zeist



- kennis en kunde op het gebied van lekken



- een feilloze beheersing van de oefeningen in Politiek voor Dummies



- een naam die anders is dan 'Albert Bos'