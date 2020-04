Week eerder - Albert Bos, politiek verslaggever van de NOS, hoort dat HIJ de eerste vraag mag stellen. Hij voelt zich een beetje Björn Kuipers die de finale van de Champions League mag fluiten, of zangvogel Dwight Dissels die Jezus mag spelen in de Passion. Wat een eer, maar hij is al de hele week zo zenuwachtig als een poolvos. Belt alvast 24x met zijn mentor Ron Fresen, die het ook allemaal niet weet, want Ron Fresen is geboren in 1922. Van alle kanten krijgt Albert Bos ongevraagde adviezen, onder meer van zijn oom Harold, van zijn buurvrouw Moniek, van viroloog Halina Reijn en van allemaal mensen op Twitter. Allemaal vanwege die ene vraag. NRC dient een interviewverzoek in. Albert weigert.

20 april - Collega Xander van der Wulp legt Albert Bos uit hoe het allemaal zal gaan. In de middag krijgt de NOS een scoopje, want Rutte lekt heel strategisch het OMT-advies naar Ron Fresen, en in de namiddag krijgt RTL het scoopje van het kabinetsbesluit, en zo hebben de media weer hun scoopjes en is iedereen weer tevreden en houdt Rutte de regie. Xander van der Wulp adviseert Albert Bos toch niet al te kritisch te zijn op Rutte. Ze hebben immers hun scoopje gekregen. "Vooral niet zenuwachtig zijn Albert", zegt Xander nog. Dat is Albert dus wél. Hij heeft makkelijk lullen vanuit die suffe studio van hem, denkt Albert, dingen niet vertellen vanwege spoilers omdat Rutte ze straks ook gaat zeggen, mooie journalist ben je dan.

21 april, 9.00 uur - De hele nacht heeft Albert Bos liggen malen over die eerste vraag. 's Nachts werd hij badend in het zweet wakker, kon hij niet meer slapen en ging hij voor de zestiende keer Spotlight kijken, zijn favoriete film. Zijn gedachten waren echter ergens anders. Misschien geeft hij Rutte wel een compliment! Of misschien vraagt hij wel wanneer Mark Rutte voor het laatst heeft gehuild! Albert Bos denkt terug aan zijn opleiding Journalistiek op Windesheim. Wat hebben ze hem ook alweer geleerd? Hij weet het niet meer. Hij eet een boterham met hagelslag.

21 april, 10.34 uur - Albert drinkt zijn vierde koffie van de dag en droomt weg bij zijn baantjes bij Omroep Brabant en Omroep Gelderland, toen zijn vragen nog niet door zeven miljoen mensen werden aangehoord. Ooit interviewde hij iemand die een konijnenhok had gebouwd, het hok zat helemaal mooi in de lak enzo, maar op de dag dat het hok voltooid was, ging het konijn dood. Het was allemaal heel erg verdrietig.

21 april, 14.01 uur - Albert leest de laatste dertien hoofdstukken in het boek Vragenstellen voor Dummies in één ruk uit. Potverdomme waarom heb je dat nou gisteren niet gedaan Albert, altijd maar weer blokken op het allerlaatste moment, denkt hij bij zichzelf. Hij pakt zijn blocnote waar hij zijn 313 mogelijke openingsvragen heeft opgeschreven. Dat getal is niet willekeurig, want het is het nummerbord van de auto van Donald Duck.

21 april, 16.33 uur - Het uur U nadert. Albert is al twaalf keer naar de wc geweest. Nadien wast hij goed zijn handen. Hij wordt een beetje emotioneel want hij hoort al weken dat hij zich voorbeeldig gedraagt, maar hij krijgt er eigenlijk niet veel voor terug. Hij heeft godverdomme zin om te bbq'en bij tante Sjaan, zijn lievelingstante.

21 april, 17.20 uur - Albert heeft een laatste strategisch overleg in een Zoom-call met Angela de Jong, Eus, Peter R. de Vries, Ab Osterhaus en Ludo Sanders van GTST.

21 april, 18.15 uur - Albert doet stembandoefeningen met zijn vocal coach. "Tra la la la la figaro", zo klinkt het.

21 april, 19.27 uur