@D-Fens_1963 | 21-10-21 | 16:29;

Je hebt al een zg. woonlandbeginsel voor mensen met een uitkering, ga je naar een land waar het leven goedkoper is, dan krijg je ook een lagere uitkering. Dat soort zaken is heel makkelijk uit te breiden met zaken als AOW en pensioen, zeker als blijkt dat er een ongewenste "kapitaalsvlucht" plaatsvind. Dat dit al jaren plaatsvind door geld dat naar Marroko en Turkije naar de familie verdwijnt wil men in den Haag niet zien, maar op het moment dat Henk en Ingrid naar Oost Europa verhuizen, dan zul je zien dat de overheid er als de kippen bij is om ze te plukken waar mogelijk en even snel in een weekendje er een wet door te douwen. Dat is -zeg maar- een blank privilege.

Ik denk dat die landen wel degelijk gaan selecteren, die hebben van onze fouten geleerd, die willen graag mensen hebben die wat te besteden hebben, of via arbeid en kennis wat aan het land toe kunnen voegen, waar ze niet op zitten te wachten zijn financiele blokken aan het been. Daar past men dan daar ter plekke in die landen de wet dan wel weer op aan.

Zoals ik al eerder zei... een Europa.... mooi.... maar ieder land probeert er ondertussen de krenten uit de pap te vissen. Zo veel een Europa zijn we dus in de praktijk niet.