Die tekst... die tekst is geweldig.

Hoe vlinders in je buit in keiharde ijzeren vliegtuigen kunnen veranderen.



' Schaduwen in je ogen, je lach is geschilderd, je gedachten zijn niet meer bij me

Je streelt me mechanisch, volledig steriel, ijskoude hand, ik ben bang voor je

Ik voel me leeg en opgebruikt, alles doet pijn

Ik heb vliegtuigen in mijn buik

Ik kan niet meer eten

Ik kan je niet vergeten

Maar zelfs dat lukt me nog

Geef me mijn hart terug

Je hebt mijn liefde niet nodig

Geef me mijn hart terug

Voordat het uit elkaar valt

Hoe eerder, hoe eerder je gaat

Hoe makkelijker het zal zijn voor mij

Ik heb niemand nodig om me te martelen

Niemand om me te verpletteren

Niemand om me te gebruiken als ze dat wil

Niemand die alleen uit plichtsgevoel met me praat

Die alleen haar ijdelheid bevredigt op mij

Niemand die er nooit is als je haar het meest nodig hebt

Als je naar lucht hapt, drijvend op het droge

Laat me gaan, oh, laat me met rust

Zodat dit kan eindigen