Het is ook erg eenvoudig, al doen enkele partijen hun best om het niet te begrijpen: (jullie weten wie jullie zijn)

.

Het in de praktijk brengen van de islam / koran is in NL feitelijk *stafbaar*,

vanwege de dogma's over vvmu, discriminatie, mishandeling en moord.

.

Desgevraagd zullen islam leiders hierover altijd over blijven liegen,

omdat ze weten dat ze anders vervolgd en veroordeeld zullen worden.

Maar ondertussen gaan ze vrolijk verder met het ondermijnen van de democratische rechtsstaat, in moskeeen, scholen en in achterkamertjes.

.

DENK is hier nog een wanstaltige exponent van, omdat ze zich in de TK hebben weten te nestelen en via wetsvoorstellen proberen de democratie af te brokkelen. Dat mag namelijk in een democratie.

.

Maar voor mensen zoals ik, die vrijheid wel in een hoog vaandel hebben staan,

laten we geen seconde vergeten dat we in bed liggen met de vijand.

Dat driekwart van de islammers hun geloof boven de wet stelt.

En dat het handelen hierna *nu, structureel* crimineel is en vervolgt dient te worden, zodat we niet verzanden, naar een, zeg, Turkije of Pakistan.