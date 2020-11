Je kunt traditionele islam en een vrijgevochten en moderne westerse samenleving gewoon niet met elkaar mengen.

De moslims ergeren zich aan homo's en minirokjes, begrijpen niet dat iedereen in katzwijm valt voor een baardaap uit het jaar 0.

En wij op onze beurt ergeren ons rot aan djellaba's met woest ogende mannen met woestijnbaard, die gebrekkig Nederlands spreken, niet te vertrouwen zijn op geen enkele manier, ons sociale stelsel overbelasten, en niets met Nederland hebben.

Als ze met "pensioen" zijn, gaan ze leven in hun warme thuisland, waar ze nog steeds het paspoort van hebben, en op wonderbaarlijke manier vastgoed hebben, terwijl ze in Nederland op 3 hoog achter woonden gedurende 40 jaar.

Als ze overlijden, moeten ze binnen 24 uur naar hun oorspronkelijke land vervoerd worden, ook zoiets. Dan is Nederland duidelijk niet goed genoeg meer.

Het GAAT GEWOONWEG NIET.

Je bent nog hoopvol, geef het maar toe, maar ook eerder moe, van al het dagelijkse gezeik, de plofkraken, het constante ondermijnen van alles.

Ja alles. De veiligheid, de scholen, de wijken, het op tenen lopen om vooral maar iedereen te apeasen.

Het is klaar.

De scheidingspapieren zijn getekend in Nice, Barcelona, Manchester, Parijs en Wenen.

Heel Europa staat erachter.

Het is schluss, alles ist vorbei, helaas pindakaas, das war einmal, nimmer wieder, see you later alligator, you wore out your welcome with random precision, it is all over now, baby blue.

Maar die westerse cultuur referenties zullen jullie ook wel niet vatten.

Dus teken in plaats van een petitie even deze scheidingspapieren, dan verdelen we de inboedel, CD van jou, CD van mij, oh nee, van mijn moederrrr, dus van mij.

Neem a.u.b. je fokking koran mee, die mag ik sowieso niet in mijn onreine handjes houden (true funfact), en gaan met die banaan, bij Breda nog 3000 km immer gerade aus naar het zuiden.

De reconquista van Spanje kostte 800 jaar, hoop dat het nu wat sneller kan.

Witgejurkte muzzelmannen horen in de woestijn, nuchtere boeren horen in Nederland.

Logisch toch, dat niemand dat eerder heeft gezien.

Je ziet het pas, als je het ziet.