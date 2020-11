We beginnen een dag die in het teken moest staan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen met de meest recente Oostenrijkse persconferentie (video hierboven van 6u vanmorgen, begint om 12 minuut 30) over de islamitische aanslag in Wenen. Want het topic over Theo was amper koud, of meerdere daders met automatische wapens trokken door de Innerstadt van de Oostenrijkse hoofdstad en richtten achter de poorten van Wenen een bloedbad aan: er zijn drie doden (twee mannen en een vrouw) en vijftien zwaargewonden te betreuren, waaronder één politieman. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse zaken, Karl Nehammer, verklaart hierboven dat de aanslag een islamitisch motief kent. Tenminste één dader heeft het geweld op zijn geweten. Hij droeg een nepbomgordel, zou 'een IS-aanhanger' zijn en is door de politie doodgeschoten.

Het geweld begon bij een synagoge aan de Seitenstettengasse, waar volgens een rabbijn meer dan 100 schoten werden gelost. Al snel nam de bekende fog of war het over en ging het verhaal dat er zelfs een gijzeling aan de gang was (bleek niet waar), maar volgens de laatste persconferentie is er vooralsnog dus maar één dader gesignaleerd en gepakt (lees: gedood). De autoriteiten gaan wel uit van meerdere aanslagplegers ("We kunnen niet uitsluiten dat er meerdere verdachten zijn", aldus Nehammer, die burgers ook deze ochtend nog oproept om binnen te blijven). Een team van 35 mensen onderzoekt de 20.000 video's die burgers op verzoek van de Weense politie hebben ingestuurd.

Internationale reacties

Duurde het na de onthoofding van Samuel Paty in Parijs nog bijna een week voordat Europese politici zich voorzichtig hardop uitspraken, via Nice richting Wenen stroomden de reacties realtime binnen. Kanselier Kurz, uiteraard, maar ook Emmanuel Macron deelt de schok en waarschuwt de 'vijanden van Europa', Mark Rutte spreekt de onvoorwaardelijke steun van Nederland uit, Ursula Dinges van de EU is 'geschokt en bedroefd' en de voorzitter van de Europese Raad, voormalig Belgenpremier Charles Michel, veroordeelt de 'laffe daad'. Vanaf de overzijde van het water is Donald Trump de eerste die het islamitische motief benoemt. Joe Biden is tegen 'haat en geweld'. Jesse Klaver toonde zich tevreden met een advies voor een landelijk vuurwerkverbod. Alle talkshows babbelden over de gebeurtenissen in Wenen heen.

Onduidelijk vooralsnog wat dit dus precies was