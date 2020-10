Alle rechten en vrijheden die wij hier hebben, danken we aan de Vrijheid van Meningsuiting. Ook onze wetenschappelijke vooruitgang en welvaart, en de mogelijkheden corruptie en machtsmisbruik aan te pakken zouden zonder Vrijheid van Meningsuiting niet mogelijk zijn.

Elke verbetering van onze samenleving verliep altijd in 3 stappen;

1. Een misstand wordt feitelijk bekend gemaakt (boek, artikel).

2. Er ontstaan meningen over die misstand (cartoons, columns, tegenbeweging).

3. De politiek wordt gedwongen die misstand aan te pakken.

Zonder stapje 1 en 2 zal stapje 3 dus nooit plaatsvinden.

En andersom; wie maatschappelijke verbeteringen ongedaan wil maken begint met het onmogelijk maken van stapje 1 en 2. Dat kan met bruut geweld, maar ook met schijnprocessen; zoals het Wilders-proces.

Dat instellen van censuur zal uiteraard geformuleerd worden als "de zwakkeren beschermen" of zoiets. Maar bedenk dat juist de zwaksten in elke samenleving altijd de meeste baat hebben bij Vrijheid van Meningsuiting.

Vrijheid van Meningsuiting beschermt niet de machthebbers, maar de machtelozen. De machtigen zeggen namelijk toch altijd wat ze willen.

Daaraan herken je de machthebbers in elk land; die kunnen vrijuit spreken, zelfs tot moord oproepen. In vrije landen worden die machthebbers vaak tegen gesproken; in dictaturen niet.

Dit is essentieel:

- Censuur beschermt nooit de zwaksten, maar altijd de sterksten.

- Censuur beschermt nooit de slaven, maar altijd de slavenhouders.

Slaven kunnen er alleen maar op hopen dat;

1. Hun lot bekend wordt.

2. Die kennis leidt tot een tegenbeweging.

3. De politiek slavernij verbiedt.

Stapje 1 en 2 dus weer; en zowel de linkse kerk als de islam willen stapje 1 en 2 verbieden, want "kwetsend". Kwetsend voor extremisten, dat is. Want zelf blijven ze hun gif spuiten over joden, dissidenten, agenten, kinderfeesten en het Vrije Westen. Kwetsend of niet; de machthebbers mogen altijd vrijuit spreken.

Besef wat we verliezen als de Vrijheid van Meningsuiting verdwijnt.

Niet wat boeken of cartoons, maar echt alles wat we hebben.