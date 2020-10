Gaan er wereldwijd meer mensen gebukt onder westers racisme dan onder de islamitische ideologie?

Dat is de vraag. Het bleef namelijk relatief nogal stil, de afgelopen dagen in de Nederlandse media. Toen dit voorjaar op tien uur vliegen hier vandaan een gedrogeerde draaideurcrimineel op uiterst onfortuinlijke wijze om het leven kwam, klonk de ketelmuziek over ons vermeende institutionele blanke racisme dagenlang, wekenlang, máándenlang door in alle media, alle talkshows, alle debatzaaltjes en op vele pleinen en velden in het land - niet zelden dwars tegen alle coronamaatregelen in, want dit was 'te belangrijk', om de burgemeester van Amsterdam te citeren. Er werd één lijn getrokken van de dood van George Floyd naar het "institutionele racisme" van Zwarte Piet, alsof die twee zaken ook maar *iets* met elkaar te maken hebben.

Een duimendik strafblad is als voetstuk gebruikt om een chronisch gedrogeerde veelpleger bovenop te plaatsen, als symbool voor niet alleen het racistische Amerikaanse politie-apparaat, maar voor het westen als geheel. Historische standbeelden werden beklad of vernield, gebouwen veranderden van naam, musea herzagen hun collecties en demonstraties liepen uit op maandenlang voortetterende rellen, plunderingen en brandstichtingen. Het westen was gretig om zich te laten geselen, zo niet nog gretiger om zichzelf te geselen. Velen doken vrijwillig in de teerput en lieten de zwarte gemeenschap vervolgens de veren uitdelen.

Met verbijstering en afschuw moeten we constateren dat de dood van George Floyd meer ophef veroorzaakt dan de publieke, rituele religieuze onthoofding van een Franse docent die wat tekeningetjes liet zien, op slechts enkele uren rijden hiervandaan. Een "incident", als je de verzachtende en ontwijkende retoriek in de media moet geloven, in een hele lange lijst "incidenten", waarvan modus, motief en gemene islamitische deler niet openlijk benoemd kunnen worden zonder voor - jawel - racist uitgemaakt te worden.

Het is droevig dat een dooie draaideurnietsnut meer empathie oproept en een groter beroep doet op onze moraal, dan een wreed op straat afgeslachte onschuldige hoeksteen van de samenleving, die de vrijheid van meningsuiting huldigde én zijn leerlingen de optie gaf om de klas te verlaten als zij die vrijheid aanstootgevend achtten. Dan zijn we plotseling te laf, te politiek correct en te geknecht door ons eigen verziekte zelfbeeld om de dader van een islamitische moord langs de morele meetlat van zijn eigen religie te leggen. Wij, en niet hij, zijn schuldig. Altijd. De vaandeldragers van onze culturele en politieke elite (en hun media) verkopen lafheid als een verheffingsideaal en schromen groteske leugens over "institutioneel racisme" daarbij niet. Het is hun enige retorische truukje om dapper te lijken binnen de zelf gesmede ijzeren ring van verstikkende politieke correctheid, en ze zijn bereid om de definities van racisme zó ver op te rekken, dat we nooit meer buiten onszelf te rade hoeven gaan om de dader te vinden.

Was George Floyds dood werkelijk de druppel die een emmer deed overlopen, of hebben zijn verheerlijkers zich verslikt? Is het westen echt zo institutioneel en intrinsiek racistisch dat we bereid zijn om een drugsverslaafde huisovervaller die een zwangere vrouw een wapen in de buik drukte tot martelaar te verheffen, of is dat louter zieke symboliek die moet verhullen dat de werkelijkheid hier in het overgrote deel van de gevallen niets te maken heeft met de tragische beelden van een gedrogeerde recidivist die bij een noodlottig treffen met een overzealous police officer het leven liet? Of was het een georganiseerde woede die zich aan de waarheid niets gelegen liet liggen en het incident als spandoek gebruikte voor een politieke manifestatie?

Worden zwarte vrouwen in dit land thuis aan het aanrecht gehouden door blanke mannen, op gedeelde bijeenkomsten gescheiden van blanke mannen in eigen ruimtes, of in de openbare ruimte gedwongen om zich onder regressieve lompen te verhullen? Worden zwarte homoseksuele mannen hier van flatgebouwen geflikkerd door blanke westerlingen, worden blanke dochters voor hoer uitgemaakt, verstoten of zelfs gewraakt wanneer ze met een zwarte man thuiskomen? Behandelt het vrije westen de zwarte medemens volgens institutionele regels, leidraden en geboden als minderwaardig, kwaadaardig of afvallig?

Niemand heeft ooit zo goedkoop en gratuit het martelaarschap bereikt als George Floyd. Maar verwacht van Banksy geen kunstwerk voor Samuel Paty. Pagina drie, rechterkolom, en roemloos slaat de geschiedenis weer een pagina om.

We vragen nogmaals: Gaan er wereldwijd meer mensen gebukt onder westers racisme dan onder de islamitische ideologie?