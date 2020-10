Weet u het nog? Al die mooie reacties uit de Islamitische landen nadat de leraar Samuel Paty was onthoofd?

De diep warme reactie uit Pakistan waar de bevolking en masse de onthoofding ten zeerste veroordeelde en schreiend uitriep: "Dit nooit weer".

Het prachtige gebaar gedaan vanuit Saoedi-Arabië. Macron tot ere-burger maken van Mekka en onze eigen Geert van Medina! De Islamitische lente!

De Groot-Moefti van Caïro welke opriep om een menselijke keten te vormen om de Koptische kerken te beschermen.

Ayatollahs die niet meer weg te slaan waren bij het Vaticaan. Wie herinnert zich die prachtige beelden niet gemaakt op het Sint Pieter plein? Imams, Moefti's en Ayatollahs op audiëntie bij de paus!

En al die filantropische organisaties zoals Al Quaida, Isis, Boko Haram, Taliban. De lijst is eindeloos. Het licht dat ze brengen in deze duistere wereld. Werkelijk hartverwarmend.

Las zojuist dat in Afganistan meisjes door de Taliban verplicht worden tot hun 18e onderwijs te volgen; hoger onderwijs wordt gestimuleerd en dat de bouw van kerken, tempels en synagogen d.m.v. subsidie wordt gestimuleerd. Fondsen worden door het rijke Saoedi-Arabië en Qatar hiervoor beschikbaar gesteld want Afganistan is niet rijk.....

Er is wel iets met een olifant in de kamer waar we het niet over mogen hebben en die heeft een lange snuit en blies het hele verhaaltje uit! Sarcasme uit.