Lekker contextloos bericht in de ANP-overtikmedia vanochtend: 'Kritiek premier Maleisië over JIT-rapport'. Wat in dit bericht ontbreekt (behalve een JIT-rapport) is wat meer informatie over de gever van de kritiek. Mahathir Mohamad (93, nee is geen grapje, die knakker is echt 93) is namelijk nogal vaak kritisch. Hij is bijvoorbeeld kritisch op de conclusie dat de moslims achter de aanslagen op 11 september zaten. Hij is daarnaast kritisch op de conclusie dat er in de holocaust 6 miljoen joden vermoord zijn en Mahathir stelt ook kritische vragen over de verdwijning van MH370. Gewoon een hele kritische man dus.

Wij willen hier niet beweren dat alle kritiek op het JIT bij voorbaat verdacht is. Verre van zelfs. Wij zijn geen feiten negerende malloten die iedereen die vragen stelt bij de officiële waarheid als vijand van de staat zien. Je kunt vragen stellen bij de keuze om de verdachten in Nederland te berechten. En het is op zijn minst ongelukkig dat Oekraïne lid is van een onderzoeksteam in een zaak waarin de hoofdverdachten op het moment van de aanslag in oorlog waren met Oekraïne. Aan de andere kant zit ook Maleisië in het JIT en weerhoudt dat de onderzoekers er niet van om deze bevindingen te presenteren.

Als in een extreem gecompliceerde strafzaak een 93-jarige complotdenker "bewijs wil zien", dan nemen wij dat niet serieus. Dat bewijs willen wij natuurlijk ook zien. Maar gewoon waar het hoort, namelijk in de rechtszaal. En Mahathir Mohamad willen wij ook graag zo snel mogelijk zien waar hij hoort. In een met aluminiumfolie beschermd hoekje van het internet.