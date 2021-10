Het grote probleem is dat diezelfde groep langzaam dit sociale systeem om zeep helpt. Ze dragen niks bij maar anderen moeten wel voor hun werken. Maar dat snapt links niet.

Op zich is er niks mis met vluchtelingen, maar dan moeten we er voor zorgen dat ze voor 100% mee gaan doen, dus ook hun eigen cultuur achterlaten en volledig integreren. Zolang we dat niet voor elkaar krijgen, zijn ze hier ook kansarm en hebben ze hier niks te zoeken. Het heeft voor ons ook geen zin om vluchtelingen binnen te laten als we ze niet kunnen helpen. Ze zullen nooit mee kunnen doen en altijd kansarm blijven. En dat los je niet eventjes op met positieve discriminatie, quota e.d.