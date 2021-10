Kijk. Het kán natuurlijk zo zijn dat bovenstaand filmpje bedacht is door Klaus Schwab, Bill Gates, de broer van Hugo de Jonge, drie figuren uit Lord of the Rings die wel echt bestaan en de lizzard person die op dit moment het pak van Mark Rutte draagt. Het kan, dat zij denken dat je de gehele Nederlandse bevolking het snelste met de 5g-chip het vaccin kunt impregneren door het maken van een 50 seconden durende video waarin op ongevaccineerden wordt geschoten. Het kan, dat zij de boodschap dat je op ongevaccineerden moet schieten vervolgens wilden verspreiden door de video uit te zenden in een door vrijwel niemand (31.000 kijkers) bekeken programma op de NPO, en hem vervolgens te delen met een twitteraccount dat nog geen 6000 volgers heeft. Het kan.

Het kan ook dat 'De Sociëteit', een programma op de NPO met diversiteit omdat het moet, een satiricus met niet zoveel talent heeft ingehuurd omdat er nu eenmaal altijd mensen met niet zoveel talent afkomen op programma's met diversiteit omdat het moet. Het kan ook, dat die satiricus (Izzle, 'youtuber en influencer') bedacht heeft dat zijn doelgroep (allochtone jongeren) op dit moment met twee dingen bezig is, namelijk 1) niet gevaccineerd zijn en en 2) Squid Game. En het kan ook dat die satiricus, vanuit het perspectief van jongeren die in de QR-samenleving buitenspel staan, gedacht heeft: hee in de Squid Game word je genaaid door het systeem, en in de QR-samenleving word je ook genaaid door het systeem. Laat ik dat eens even combineren. Lachen. Het kan.

Wij weten niet zeker welke van de twee het is, maar wat we wel zeker weten is dat bovenstaande video grote beroering heeft veroorzaak onder mensen, die zelf onderzoek doen. Het meest verdrietige van de hele ophef is misschien wel dat Marianne Zwagerman, NPO-podcasthost van Powned, de omroep waar je 'alles mag zeggen', nu opeens gaat lopen pleiten voor censuur omdat ze een (slechte) grap niet begrijpt. Wordt komende week ongetwijfeld vervolgd met nog meer mensen die gekwetst zijn door een filmpje dat ze alleen maar gingen bekijken om gekwetst te worden en een rare reactie van de NTR, waar ze ook geen idee hebben wat voor 'humoristen' ze allemaal in dienst hebben genomen.

Marianne stelt alleen maar vragen!

Mens doe rustig het is niet alsof je je Range Rover moet inleveren ofzo