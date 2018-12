Ja mensen, nog even tot 2030 die multikul-onzin slikken. Het gaat niet werken en dat weten alle politici heus wel.

wikileaks.org/podesta-emails/emailid/...

We zijn voor de economische voorspoed van nog steeds strict afhankelijk van fossiele brandstoffen en met name olie. Een derde oliecrisis is nadrukkelijk *geen* optie! Vandaar de verdragen die we met de arabieren hebben, zoals die van Straatsburg 1975, Barcelona 1995 en nu Marrakesh 2018.

Uit in tussentijd maar je ongenoegens hier of stem op de PVV. Er wordt zorg voor gedragen dat Geert niet Premier wordt het door jullie plebs genaamde "partijkartel" de meerderheid krijgt, teneinde de geloofwaardigheid van de nep-democratie te waarborgen. (Met Pim Fortuyn is dat een beetje misgelopen, sorry nog daarvoor.)

Omdat de schijn omtrent de multikul niet lang meer hoog te houden gaat zijn, gaan we nu voor afhankelijkheid van olie in 2030. Natuurlijk is dat niet goed voor de economie en is het kut dat u elektrisch moet gaan rijden. Om de meute om te krijgen wordt nu bij de klimaatproblematiek de rol van de mens en worden de gevolgen ervan overdreven.

Maar dus of tot 2030 de mensen die het doorhebben even hun bek kunnen houden. Het is Saudi-Arabië al bijna niet meer uit te leggen. Straks moet ook hier ook het internet nog aan banden gelegd worden.

Nog de groetjes van Willem