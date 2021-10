Nu LIVE op een of ander knollenveld in Letland, een Nederlands elftal dat na de ontmanteling van het Ottomaanse Rijk in supervorm steekt. Oranje gaat natuurlijk gewoon met 0-2 winnen van die gare Letten dus daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. We moeten het hebben over Memphis. We houden van 'm omdat-ie natuurlijk wel gewoon, na Virgil en Frenkie dan, de beste is die we hebben. En we houden niet van 'm omdat-ie soms ook maar met die boomstammen van poten doelloos over dat veld hobbelt. Maar Memphis kan dus wel een record pakken: het record van meeste doelpunten ooit in een kalenderjaar. Een record dat hij nu nog deelt met Patrick Kluivert, na Eric Viscaal de beste Nederlandse spits ooit, en dat record gaat eraan. Memphis schiet ons naar het WK van 2022 in Qatar. En dan krijgen we eerst nog een jaar lang gedoe en gezeik over al die dooien daaro. En dan zijn we op dat WK, winnen we met moeite van Ivoorkust, Peru en Denemarken in de poule, en dan vliegen we er in de achtste finale uit na pingels. MAAR NU EERST, Letland - Nederland, live op NPO3.

KLAASSEN: 0-1 - "18