Belangrijk potje in de WK-kwalificatiereeks. Het Nederlands elftal tegen VV Toeter. Is natuurlijk geen enkel probleem, want Turkije kan er geen fluit van en bovendien hebben wij Louis van Gaal. En als we eenmaal hebben gewonnen, en het verdomd rustig blijft op het Mercatorplein, hoeven we alleen nog maar te winnen van Noorwegen en dan gaan we hand in hand met KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma dansen op de slavenlijken in Qatar. Maar wat er ook gebeurt, de echte winnaars spelen bij jeugdelftal Oranje Onder-19. Daar zijn een paar spelers weggestuurd wegens 'meiden op de kamer'. Beetje dingen doen met keiharde ballen en de paal enzo. De flauwe trainer van dat elftal is Bert Kontenman. Dan weet je toch genoeg!

UPDATE RUST - 3-0 voor ons, Turkije staat keihard voor lul

UPDATE 54" - 4-0 door Depay, o jongens Turkije gaat af als een gieter

UPDATE 79" - Guus Til 5-0! Wat een afstraffing voor Turkije. Wat zal Erdogan zich schamen

UPDATE 89" - MALEN 6-0!!! Vreselijk. Turkije is het nieuwe San Marino

UPDATE 90" - Oh toch nog een vleugje Frank de Boer. Turkije scoort ook: 6-1.

UPDATE EINDE - 6-1