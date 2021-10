Alles is al gezegd hieronder, en in het vorige " aangelijnde" topic over zelfde doemproject te 020.



Enige positieve eraan is ook vaak genoemd; laat die lief-naīeve studentjes maar meteen ruiken aan de veelal non-compatible cultuur van woestijnvolk en reli of tribale fanaten, al dan niet met (van kinds af aan) zorgvuldig opgebouwde oorlogservaringen -actief en passief.



Negatieve daarvan is het grote linkse Spinnen achteraf, het zo gaan draaien als die knakker in dat interview deed: "we zien juist uitdagingen in zaken die niet lekker lopen, of: sommige zaken zie je in de stad ook voorkomen" etc.



Hoop oprecht uiteraard niet op levenslange trauma's of erger bij de studentjes in kwestie (over de wildebrassen uit woest en verwoest Verwegghistan maak ik me niet zo'n zorgen, behalve "hun" vrouwen).



Maar een goede leerschool gaat het wezen.

Geslaagd met een griffel, of je de misstanden nu verzwijgt of niet.

Lees je mee, "Zelfbeheer Leden Sociale Contacten Comite"?

Met je journalisten om de tuin leiden te Startblok Riekhaven met je uit de duim gezogen positief-valse quatsch!