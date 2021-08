Oh jongens, wat een artikel om van te SMULLEN dit weekend in de Nurk. Gaat over een prestigieus typisch faallinks Amsterdams gesubsidieerd (meer dan 9 ton taxpoet) project, Startblok Riekerhaven, waarin 'jongeren' en 'vluchtelingen' tot 28 jaar onder 'zelfbeheer' samenleven en samenwonen in een paupercomplex van een woningcoöperatie op een of ander industrieterrein. 'Jongeren' (zorgvuldig geselecteerd op dwaasheid en grenzeloze naïviteit) en vluchtelingen (die niks te kiezen hebben maar worden 'geplaatst') samen laten wonen om 'van elkaar te leren' en de hele handel 'zelf te beheren': what can possibly go wrong? En als je dan weet dat dit misdadige sociale experiment een prijs van de VN heeft gekregen en BBC, Al Jazeera en CNN er jubelend over hebben bericht dan hoef je eigenlijk niet eens meer te weten dat het oorspronkelijke idee werd bedacht door iemand die 'ex-theatermaker' is. Maar jongens jongens jongens, wat een kostelijk leedvermaak. Wat een heerlijke hallucinante opeenstapeling van 'I told you so'-totaalrealisme die bunkerhard midden in de blanke deugsmoelwerken van waarheidsontkennende D66/GroenLinks-stemmende maakbaarheidsachterlijken ontploft. Het project ging van start in 2016, nu in 2021 blijkt dat 'vluchtelingen' met 'cultuurverschillen' en 'psyschische problemen' maar geen keurige D66'ers willen worden, ook niet als ze worden gecoacht door studentes pedagogiek. De werkelijkheid, blijkt zomaar, is helemaal niet zo veranderbaar zoals werd beloofd.

We sommen even wat dolkomische feiten uit het artikel op: er is sprake van structurele overlast, vrouwen worden begluurd, bespuugd en uitgescholden, het complex is in vijf jaar tijd volledig vervallen. Insluiping, diefstal, 'grensoverschrijdend gedrag', drugsgebruik, drugshandel en prostitutie. Ondanks het feit dat er geen mensen met kinderen mochten wonen kregen vooral de vrouwen uit Eritrea alsnog heel veel kinderen, met alle overlast van dien. In een jaar tijd tussen 2018 en 2019 was er sprake van tenminste 30 serieuze incidenten, bij 25 daarvan waren vluchtelingen betrokken. Omdat de bewoners alles 'zelf moesten beheren' werd in geval van nood gebeld naar een noodtelefoonnummer dat werd bemand door...een bewoner. Die nam niet op, en zo wel dan was hij dronken of kwam niet of hoorde de telefoon niet gaan. Er is sprake van bewoners met 'verward gedrag' en bewoners die agressief worden. Daklozen boren sloten van gemeenschappelijke ruimtes uit zodat ze er kunnen slapen. Kakkerlakken bewonen het complex, lantaarnpalen werken niet, deuren sluiten niet meer. Er wordt geschoten met een luchtbuks, een kogeltje vliegt door de ruit van een bewoonster. Ze mag er niet over publiceren op Facebook want 'dat zaait verwarring en angst'...

Wie denkt: 'dat experiment zal nu wel zijn getermineerd' heeft er duidelijk geen flauw idee van hoe een sektarische ideologie als 'hoop' in een door ultra-links bestuurde 'lieve stad' in de praktijk werkt. Want het project gaat doodleuk verder, nu met een nieuwe projectcoördinator, want natuurlijk mislukte het experiment alleen maar omdat het verkeerd is uitgevoerd (net als het communisme, weetuwel). De nieuwe projectcoördinator is iemand die zonder ironie dingen opboert als: "In de rest van de stad gaat het er soms ook zo aan toe", "je probeert constant een zelflerend orgaan te zijn", "de perfecte weg kennen we niet", "het is een genuanceerd verhaal", "je zou er iets moois kunnen creëren" of "de interactie is onderaan de streep niet positief".



Lees dat artikel en besef hoe in Nederland (Kutland) anno 2021 nog steeds, op kosten van de staat, sociaal wordt geëxperimenteerd op basis van ideologiën die 40 jaar geleden al achterhaald waren. En dat allemaal om dwangmatig te blijven geloven in deugen, maakbaarheidsillusie en het mantra dat het de sociale omstandigheden zijn die de mens vormen. Dat dit ten koste gaat van te goedgelovige, geïndoctrineerde jongeren die juist bescherming verdienen tegen deze ideologische waanzin en vluchtelingen die verder geen kant uit kunnen kan kennelijk helemaal niemand wat schelen in het hoopvolle openluchtgesticht Amsterdam, waar de meeste mensen deugen en de graanoogsten jaar in jaar uit spectaculair zijn, ook als er geen sprietje graan kon worden geoogst.

Und jetzt, wat krentjes uit het papje:

"Vijf jaar later worden de woningen omlijst door roest. De grond verzakt, deuren moeten worden bijgeschaafd om goed te sluiten. Er zijn kleine zinkgaten op het gemeenschappelijke veld en bij ingangen van de gebouwen. Hier en daar staat een winkelwagentje en een in onbruik geraakte kinderwagen. Onkruid heeft de slag in de moestuinbakken gewonnen."

"Zo ontstaat het plan Nederlandse jongeren samen met statushouders te huisvesten. Nederlanders kunnen nieuwkomers helpen integreren. En andersom zal de Nederlandse groep door nauw contact met statushouders meer leren over andere culturen – de hoop is dat dit discriminatie tegengaat."

"De gemeente Amsterdam draagt 980.000 euro bij aan ontwikkeling en onderhoud, aldus een woordvoerder. Ze stak 'daarnaast tijd en geld in voorbereiding en begeleiding' van de bewoners 'bijvoorbeeld met kennismakingsbijeenkomsten en workshops'."

"De bewoners zullen zelf grotendeels verantwoordelijk worden voor het beheer van Startblok Riekerhaven, ze kunnen zich aanmelden voor het 'zelfbeheerteam'. Dit zou 'eigenaarschap' stimuleren – het gevoel van bewoners dat ze regie hebben over hun omgeving, en daar moeite voor willen doen."

"Er komt een „community organiser” die zich puur bezighoudt met het organiseren van evenementen die „sociale cohesie” bevorderen."

"In die eerste twee jaar richten de beheerders zich vooral op de sociale kant van het project, 'het bouwen van een gemeenschap'. Er worden thema-avonden georganiseerd, waar ‘Startblokkers’ samen praten over seksualiteit, vrouwenrechten en andere culturele twistpunten."

"Van den Bergh schuwt de theatertermen niet als hij over Startblok Riekerhaven praat: 'Ik creëer door het onzekere aan te gaan. De gemeente wilde vooral voorkomen. Maar het was onze community. En we zouden het op onze manier doen. Dus hielden we de gemeente op afstand, om het experiment aan te gaan.'"

"Toch worden al snel na de opening de eerste vrouwen zwanger. Het gaat voornamelijk om Eritrese vrouwen. Baby’s veroorzaken overlast – de woningen zijn gehorig."

"Onderzoekers zien dat het zelfbeheer te weinig ervaring heeft om met culturele verschillen om te gaan. En ook: dat onder statushouders maar ook onder Nederlandse jongeren 'een flink aantal bewoners met psychische problemen' en een 'grote zorgbehoefte' is."

"Intussen krijgen journalisten van het zelfbeheer bijna wekelijks een rondleiding over Riekerhaven, ziet Tansu. 'Ze deden leuk naar de buitenwereld. Maar voor de bewoners was het dat het niet.'"